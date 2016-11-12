استمرار غياب ثلاثي الأهلي عن المران قبل مباراة «سكر الحوامدية» بسبب الإصابة

واصل الثلاثي حسين السيد، وأكرم توفيق، ورامي ربيعة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابهم عن المران الجماعي صباح اليوم السبت بسبب الإصابة.

ويعاني حسين السيد، من كدمة في الفخذ، بينما اشتكى رامي ربيعة من آلام في الركبة، بينما خضع أكرم توفيق للأشعة لاشتباه إصابته بغضروف الركبة.

ويواجه النادي الأهلي فريق سكر الحوامدية غدًا الأحد وديًا، وذلك في إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.