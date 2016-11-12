تداول 760 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر بزيادة 39 % خلال أكتوبر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانىء البحر الأحمر شهدت خلال أكتوبر الماضي تداول 760 ألف طن بضائع عامة بموانيها، حيث حققت نسبة زيادة 39 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 327 ألف طن بنسبة زيادة 25 % في الواردات، وصادر 433 ألف طن بنسبة زيادة 52 % في الصادرات.

وأضاف يوسف أن كمية الزيادة في تدوال البضائع شملت 5 موانىء وهي ميناء السويس حيث تم تداول 52 ألف طن بضائع عامة، بنسبة زيادة 199 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 16 ألف طن، وصادر 36 الف طن بضائع .

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 378 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 48 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 165 ألف، وصادر 213 لألف طن، فيما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 0.15 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 14 ألف طن، وصادر 13 ألف طن.

وفي نفس السياق شهد ميناء الزيتيات استقبال 132 ألف طن بوتاجاز وبروبلين بنسبة زيادة 3 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، فيما شهد ميناء القصير تصدير 156 ألف طن فوسفات بنسبة زيادة 49 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي.