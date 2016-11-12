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تداول 760 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر بزيادة 39 % خلال أكتوبر

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تداول 760 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر بزيادة 39 % خلال أكتوبر تداول 760 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر بزيادة 39 % خلال أكتوبر

ميناء سفاجا‎ – أرشيفية

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانىء البحر الأحمر شهدت خلال أكتوبر الماضي تداول 760 ألف طن بضائع عامة بموانيها، حيث حققت نسبة زيادة 39 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 327 ألف طن بنسبة زيادة 25 % في الواردات، وصادر 433 ألف طن بنسبة زيادة 52 % في الصادرات.

وأضاف يوسف أن كمية الزيادة في تدوال البضائع شملت 5 موانىء وهي ميناء السويس حيث تم تداول 52 ألف طن بضائع عامة، بنسبة زيادة 199 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 16 ألف طن، وصادر 36 الف طن بضائع .

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 378 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 48 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 165 ألف، وصادر 213 لألف طن، فيما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 0.15 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 14 ألف طن، وصادر 13 ألف طن.

وفي نفس السياق شهد ميناء الزيتيات استقبال 132 ألف طن بوتاجاز وبروبلين بنسبة زيادة 3 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، فيما شهد ميناء القصير تصدير 156 ألف طن فوسفات بنسبة زيادة 49 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

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