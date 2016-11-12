«التعليم» تنظم رحلات ثقافية لطلاب المحافظات الحدودية والمناطق النائية

قامت إدارة الاتحادات الطلابية، بتنفيذ برنامجها المتميز بتنظيم زيارات ميدانية للأماكن الأثرية والتاريخية، لتلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسى من المحافظات الحدودية والمناطق النائية، خلال الفترة من 5 الي 24 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ بالإهتمام بطلاب المدارس في المحافظات الحدودية، والمناطق النائية.

وقال أحمد موسى رمضان، الرائد العام لإتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بأن الوزارة قامت بتوفير كل إمكاناتها البشرية والمادية؛ لتنفيذ برنامج يرفع مستوى الوعى لدى الطلاب بأهم معالم وطنهم السياحية والتاريخية، وإعلاء قيم المواطنة الفعالة لديهم في المناطق الحدودية، وينمى روح الولاء، والانتماء للوطن.

وأضاف، أن البرنامج يشمل تنظيم عدة رحلات للتلاميذ من محافظات: (شمال سيناء، وشلاتين، وحلايب، وشمال وجنوب سيناء، والوادى الجديد “الخارجة والداخلة”، وأسوان، والواحات البحرية، ومطروح)، مشيرًا إلى أن مدة الرحلة (7) أيام يتم خلالها زيارة المتحف الجوى، والسيرك القومى، والقلعة، وبانوراما حرب أكتوبر، والمدينة العلمية بالسادس من أكتوبر، ومسرح الطفل، ودريم بارك.