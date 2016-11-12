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وزير البيئة يطير إلى المغرب للمشاركة بقمة التغيرات المناخية

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وزير البيئة يطير إلى المغرب للمشاركة بقمة التغيرات المناخية وزير البيئة يطير إلى المغرب للمشاركة بقمة التغيرات المناخية

وزير البيئة خالد فهمي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، متوجهًا إلى المغرب للمشاركة في مفاوضات الشق الوزاري بقمة التغيرات المناخية، والمنعقدة حاليًا بمدينة مراكش المغربية.

ومن المقرر أن يلقي وزير البيئة الكلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح .

وكان فهمى قد صرح من قبل أن القمة سوف تتناول بعض الموضوعات المهمة التي سيجرى التفاوض حولها وتمثل تحديًا، وفي مقدمتها تصديق الدول على اتفاقية باريس لكي تصبح نافذة، مع مراعاة أن هناك دولًا إجراءاتها البرلمانية تستغرق وقتًا طويلًا، حيث هناك تخوف بأن الدول التي صدقت علي الاتفاقية تجتمع وتأخذ قرارات تلتزم بها الدول التي لم تصدق بعد.

وأشار فهمى إلى أن الاجتماع سيتناول قيام الدول التي صدقت على اتفاقية التغيرات المناخية بباريس، بإتخاذ قرارات بكيفية الحصول على التمويلات من الدول، وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية لحين تصديق باقي الدول الأعضاء، إضافة إلى التزامات الدول المتقدمة ما قبل 2020 المتعلقة باتفاقية كيوتو، الخاصة بـ100 مليار دولار، وكيفية حصول الدول عليها، وعدم خلطها بالمعونات الإنمائية.

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