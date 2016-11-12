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بالصور.. رئيس أكاديمية "اليوم السابع" يحاضر لطلبة سياسة واقتصاد بنى سويف

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بالصور.. رئيس أكاديمية "اليوم السابع" يحاضر لطلبة سياسة واقتصاد بنى سويف بالصور.. رئيس أكاديمية "اليوم السابع" يحاضر لطلبة سياسة واقتصاد بنى سويف

>بنى سويف - هانى فتحى

حاضر الكاتب الصحفى  محمد ثروت رئيس أكاديمية اليوم السابع ، اليوم السبت ، فى ندوة عن المهارات الأساسية للعمل الصحفي وكيفية تأهيل الشباب لسوق العمل، بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف .

وبدأ الكاتب الصحفي محمد ثروت، محاضرته بجلسة من المراجعة والمناقشة مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاضرين للمحاضرة ، حيث استمع ثروت للأسباب التي دفعت الطلاب والطالبات للالتحاق بالكلية وطموحاتهم عقب تخرجهم من الكلية، ثم انتقل للحديث عن مهارات العمل الصحفى وانواع وفنون العمل الصحى ، متحدثاً عن طرق كتابة الخبر الصحفى ومكوناته وسماته

 

وأكد رئيس اكاديمية اليوم السابع خلال محاضرته ، أن الصحافة  اليوم هى الصحافة الشاملة ، فالصحفى هو كاتب الخبر وناقلة ومصورة ، مشيراً إلى أن الصحف الكبرى تبحث عن الخريج الذى يمتلك مهارات تناسب سوق العمل مثل حصولة على دورات تدريبية فى اللغات والكمبيوتر والجرافيكس والتصوير الفوتوغرافى وتصوير الفيديو والمونتاج  ، مؤكدا أن الصحفى بمفهومة الشامل يجب أن يمتلك مهارات عديدية تمكنة من السرعة والدقة فى تغطية الاحداث.  

وأضاف الكاتب الصحفى محمد ثروت، أن الصحفى يجب ان يتسم بالعديد من الصفات أبرزها المصداقية ، السرعة ، الحيادية ، والبعد عن الأهواء الشخصية فى كتابة ونقل الخبر، كما تناول خطورة استخدام السوشيال ميديا بدون التحقيق فى مصدر الخبر وهل الخبر حقيقى أم مفبرك.

 

وقدم للندوة الدكتور هشام بشير مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف فى حضور طلاب من مختلف محافظات الصعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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