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ترطيب الفرشاة بالماء.. حيلة بسيطة للتغلب على مشكلة جفاف الماسكارا

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ترطيب الفرشاة بالماء.. حيلة بسيطة للتغلب على مشكلة جفاف الماسكارا ترطيب الفرشاة بالماء.. حيلة بسيطة للتغلب على مشكلة جفاف الماسكارا

الماسكارا

قال فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر إنه يمكن التغلب على مشكلة جفاف الماسكارا بحيلة بسيطة تتمثل في ترطيب الفرشاة بالماء، حيث يعمل الماء على إذابة الماسكارا، ومن ثم يمكن للمرأة إخراج بقايا الماسكارا من العبوة واستخدامها.

وأشار شميدينجر إلى أن الماسكارا تعتبر صالحة للاستعمال حتى 6 أشهر من تاريخ فتح العبوة. وكي لا تتعرض الماسكارا للجفاف مبكراً، ينبغي على المرأة تجنب حركات الضخ قبل إخراج الفرشاة من العبوة، لأن هذه الحركات تتسبب في وصول الهواء إلى داخل العبوة، ومن ثم تجف الماسكارا على نحو أسرع، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الألمانية.

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