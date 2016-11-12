وصول 17 ألف و500 طن سكر من الهند لميناء سفاجا لتوزيعها على المحافظات

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم السبت، لاستقبال السفينة First Bridge وعلى متنها 17 ألف و 500 طن سكر، قادمة من الهند لصالح هيئة الصلح التموينية، حيث يتم اتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها ونقلها على متن شاحنات لتوزيعها على محافظات القاهرة الكبرى .

كما يستقبل الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 294 راكب و 39 سيارة و 9 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 40 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 24 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة امانة و على متنها 732 راكب و 34 سيارة و 9 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 32 شاحنة و 32 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 68 شاحنة فيما غادرت السفينة السياحيةNORWEGIAN STAR و على متنها 2157 سائح من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء صلالة بسلطنة عمان و السفينة السياحية Nautica و على متنها 636 سائح من جنسيات مختلفة متجهة الى العقبة .

وقال المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم، لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 230 راكب و 1 تريلا و 4 سيارة تصدير و العبارة سينا و على متنها 79 راكب و 10 تريلا و 13 براد كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 51 راكب و 10 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 36 براد و 4 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 311 راكب و 8 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت و العبارة سينا و على متنها 41 راكب و 9 تريلا و 13 براد فيما غادرت العبارة ايلة و على متنها 253 راكب و 8 تريلا و 4 براد و 4 سيارة و السفينة سينا و على متنها 24 براد و 16 تريلا و 150 طرد سمك .

وأضاف، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم السبت، لإستقبال السفينة جازايجين و على متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة غزالة و على متنها 103 سيارة قادمة من جدة .