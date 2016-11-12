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تداول 760 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر بزيادة 39% أكتوبر الماضي

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تداول 760 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر بزيادة 39% أكتوبر الماضي تداول 760 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر بزيادة 39% أكتوبر الماضي

أرشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن موانى البحر الأحمر شهدت خلال شهر أكتوبر الماضى تداول 760 ألف طن بضائع عامة بموانيها، حيث حققت نسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 327 ألف طن بنسبة زيادة 25% فى الواردات، وصادر 433 ألف طن بنسبة زيادة 52 % فى الصادرات.

وأضاف يوسف، أن كمية الزيادة فى تداول البضائع شملت خمس موانى وهى ميناء السويس، حيث تم تداول 52 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 199% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 36 ألف طن بضائع.

بينما شهد ميناء سفاجا تداول 378 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 48% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 165 ألف وصادر 213 ألف طن فيما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 0.15% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 13 ألف طن.

واستقبل ميناء الزيتيات 132 ألف طن بوتاجاز وبروبلين بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضى فيما شهد ميناء القصير تصدير 156 ألف طن فوسفات بنسبة زيادة 49% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

 

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