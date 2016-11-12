التجارة: رفع معدلات استثمار القطاعين العام والخاص بالصناعة لـ100مليار جنيه عام 2020

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، حيث تستهدف زيادة معدل الاستثمار العام والخاص بقطاع الصناعة لرفع معدلاته الحالية، والتي تبلغ 43 مليار جنيه للعام المالي 2015 – 2016 لتصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بنهاية2020 بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الى 21% بحلول 2020.

وأوضحت” استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية “انه لابد من تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية تتمثل فى تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال.

وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي والتراخيص الصناعية، لتبسيطها من خلال إعادة هيكلتها لضمان انسيابية التنفيذ، وفصل التشابكات فى الاختصاصات والتحول بتلك الكيانات نحو التكامل لضمان الكفاءة والفاعلية فى أدائها من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.

وأضافت الاستراتيجية انه سيتم التركيز على الصناعات التى تسهم فى تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية وكذلك التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلي خاصة الصناعات ذات النمو السريع التى توفر فرص العمل المستهدفة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ونوهت إلى أنه تم تحديد تلك الصناعات من خلال تحليل سلاسل القيمة المضافة والإمكانيات التصنعية لمصر وفقا للمؤشرات الدولية مضيفة سيتم تشجيع الاستثمارات فى هذه القطاعات من خلال حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

أ ش أ