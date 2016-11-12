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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير تركي

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير تركي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير تركي

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود سائلين الله عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وجميل رضوانه.

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