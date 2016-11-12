شرطة رأس الخيمة تضبط هيروين بقيمة مليون درهم

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص (آسيوي) الجنسية، حاول تهريب (198) كبسولة من مخدر الهيروين في أحشائه عبر أحد المنافذ الحدودية للدولة، وذلك بحسب ما أوضح العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة.

وقال الزعابي إن معلومات مؤكدة وردت للشرطة تفيد بأن الأحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية والقادم من موطنه سيحاول تهريب كمية من المخدرات أثناء قدومه لأراضي الدولة عبر أحد منافذها.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة ومتابعة تحركات الأشخاص القادمين من تلك الدولة الآسيوية عبر المنفذ الحدودي، إلى أن تم التعرف على الشخص المطلوب حيث تمكن رجال المكافحة من خلال خبرتهم وحنكتهم في التعامل مع مثل تلك القضايا من ضبط الشخص المشتبه به، وبمواجهته أقر بقيامه بمحاولة تهريب كمية من الكبسولات التي تحوي مادة الهيروين عن طريق أحشائه.

هذا وتم تحويل المشتبه به إلى المستشفى واستخراج (198) كبسولة من أحشائه كانت تحوي في داخلها على مخدر الهيروين، والذي قدرت قيمته بمليون درهم.

وتمت إحالة المشتبه به مع المضبوطات بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقه، لينال الجزاء العادل.

وأضاف مدير إدارة مكافحة المخدرات بأنه ولله الحمد تمكن رجال المكافحة وبجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في العمل، من منع دخول مجموعة من تلك الكميات إلى الدولة، في قضية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهر، حيث تم ضبط شخص آسيوي خلال فترة سابقة محاولاً تهريب (103) كبسولة هيروين مستخدماً نفس الأسلوب.