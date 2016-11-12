6 أسباب وراء تورم القدمين.. أبرزها مرض السكر وزيادة الوزن

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أسباب مفاجئة وراء تورم القدمين، وتتضمن الآتى:

1.الحركة المفرطة:

يمكن أن تكون الحركة المفرطة من أسباب تورم القدمين، لأن الحركة الزائدة تضع الكثير من الضغط على القدمين، مما يؤدى إلى الالتهاب والتورم.

2.ارتداء أحذية ضيقة:

كثير من الأشخاص لا يدركون أن ارتداء الأحذية الضيقة أو غير المريحة، ينتج عنه تورم وألم فى القدمين .

3.زيادة الوزن:

عندما يعانى المريض من زيادة مفرطة فى الوزن، فإن ذلك يضع الكثير من الضغط على القدم وكامل الجسم، وهذا قد يسبب تورم القدمين.

4.اضطراب الدورة الدموية:

يعد سببا آخر وراء تورم القدمين وقد يتسبب اضطراب الدورة الدموية فى أمراض مثل الدوالى التى يمكن أن تسبب تجلط الدم فى مناطق الساق والقدمين، مما يؤدى إلى التورم.

5.مرض السكر:

الأشخاص الذين يعانون اضطراب التمثيل الغذائى ومرض السكر، يمكن أيضا أن يعانوا من تورم القدمين، بسبب ضعف الدورة الدموية واحتباس السوائل فى القدمين.

6.العدوى:

من الأسباب الأخرى لتورم القدمين العدوى، فإذا كنت تعانى من العدوى الفطرية والبكتيرية من أصابع القدم أو القدمين، فإنك قد تعانى من تورم القدمين.