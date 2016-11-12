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"أبو ذكرى" يصل محكمة مدينة نصر لتقديم معارضات على أحكام بحبسه 510 سنوات

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"أبو ذكرى" يصل محكمة مدينة نصر لتقديم معارضات على أحكام بحبسه 510 سنوات "أبو ذكرى" يصل محكمة مدينة نصر لتقديم معارضات على أحكام بحبسه 510 سنوات

>كتب كريم صبحى

وصل صباح اليوم السبت إلى محكمة مدينة نصر رجل الأعمال سامى أبو ذكرى، صاحب سلسلة محلات أبو ذكرى، لتقديم معارضات على أحكام حبس صادرة ضده.

 

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام نجحت فى ضبط رجل الأعمال سامى أبو ذكرى، الهارب من 1270 حكما قضائيا متنوعا، صاحب سلسلة محلات تجزئة، حيث بلغت جملة سنوات الحبس الصادرة بحقه 510 سنة، لعدم سداده مديونات تخطت الـ500 مليون جنيه.

 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنى.


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