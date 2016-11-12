المؤبد لسورى ومصرى لتهريبهما 665 كيلو حشيش عبر ميناء نويبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشار السيد محمد شومه والمستشار وائل عمر الشحات وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز بمعاقبة كلا من "إياد نواف مطاوع" 30 سنه سائق سورى الجنسية متهم أول و "محيسن ابراهيم عوده" 43 سنة متهم ثانى، حضوريا بالسجن المؤبد وتغريم كلا منهما 500 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأداء الرسوم الجمركية وقدرها سبعه مليون و966 ألف جنيه والتعويض الجمركى وقدره 130 مليون جنيه وذلك بتهمة جلب مخدرات إلى داخل البلاد عبر ميناء نويبع البحرى فى القضيه رقم 55 لعام 2015 جنايات نويبع.

ترجع أحداث القضيه إلى شهر يناير 2015 حينما وردت معلومات سرية إلى مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بمحاولة شخصين أحدهما سورى والآخر مصرى جلب مخدرات إلى داخل البلاد واثبتت تحريات الرائد إسلام حافظ حسن مفتش فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء نويبع قيام "إياد نواف مطاوع" قائد الشاحنه رقم 141535 سوريا بتهريب كمية من المواد المخدرة وجلبها للبلاد لترويجها على عملاؤه.

وأفادت التحريات أن السيارة وقائدها موجودة فى ميناء نويبع قادمة من ميناء العقبة على متن العبارة بريدج وبالعرض على مدير عام جمرك نويبع قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة ومشمول الرسالة المحملة بها وقائدها لضبط ماتحوزه من مخدرات أو أى ممنوعات أخرى تظهر أثناء التفتيش وبتفتيش السيارة تم ضبط المخدرات داخل رسالة تفاح طازج معبأ داخل أقفاص بلاستيك والمخدرات مخفاة داخل 357 ظرف ورقى أسفل التفاح تزن 665 كيلو من مخدر الحشيش وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامه التى أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء التى قضت بحكمها المتقدم.