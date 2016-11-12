وزيرة التعاون الدولي تصل القاهرة قادمة من تونس

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قادمة من تونس بعد زيارة استغرقت يومين، ترأست خلالها اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية المشتركة عن الجانب المصري.

وتناولت اجتماعات اللجنة ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، والتي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين في دورتها الـ 15، كما تم بحث ترتيبات عقد الدورة الـ 16 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمقرر عقدها بالقاهرة في الربع الأول من 2017.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على إزالة أية معوقات من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات الاقتصادية خاصة الجانب التجاري.

وأشادت سحر نصر بالعلاقات المصرية التونسية الوطيدة والقوية، مؤكدة أننا نعمل على بلورة هذه العلاقة في مضاعفة أحجام التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أنها تسعى خلال هذه الزيارة إلى العمل على إزالة أي معوقات أمام تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وعلى هامش زيارتها إلى تونس، التقت الدكتورة الوزيرة مع وداد البشماوي، رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، حيث تم بحث الرؤى المشتركة حول تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.