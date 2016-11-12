الجيش السوري يستعيد عددًا من المواقع بريف حلب

أعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، الأمن والاستقرار إلى ضاحية الأسد بريف حلب الغربي بعد تكبيد مسلحي جيش الفتح خسائر بالأفراد والعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله :”إن وحدات من الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء واصلت تقدمها بريف حلب الغربي، وأعادت خلال عمليات نوعية الأمن والاستقرار إلى ضاحية الأسد بشكل كامل، واستعادت السيطرة على معمل الكرتون ومنطقة المكاتب”.

وأشار المصدر إلى أن “العمليات النوعية أسفرت عن إيقاع العديد من أفراد التنظيمات المسلحة، قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي”، مبينا أن وحدات الجيش تواصل تقدمها وملاحقة فلول المسلحين على هذا الاتجاه.

يذكر أن الجيش السوري قد تمكن من إعادة الأمن والاستقرار لبلدة منيان في توسيع دائرة الأمان لأحياء حلب الغربية، ولا سيما مشروع 3000 شقة من اعتداءات مسلحي (جيش الفتح) بالقذائف والتي راح ضحيتها العشرات أغلبهم من النساء والأطفال.

أ ش أ