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«خطأ فظيع» في فيس بوك «يقتل مارك زوكربيرج وآخرين

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مؤسس فيس بوك .. ميتاً

مؤسس فيس بوك .. ميتاً

تسبب خطأ في موقع “فيس بوك” لفترة وجيزة في الإعلان عن وفاة العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، بما في ذلك مؤسس الموقع مارك زوكربيرج، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعرضت في الملفات الشخصية لافتة تذكارية في الجزء العلوي من الصفحة تدعو المستخدمين الآخرين إلى نعي وعدم نسيان المتوفين.

وقال متحدث باسم فيس بوك “لقد كان هذا خطأ فظيعاً وقمنا بحله”.

ولم يعرف سبب الخطأ كما لم يتضح عدد المستخدمين الذين تأثروا به من بين إجمالي 1.8 مليار مستخدم لفيس بوك.

ويسمح “فيس بوك” للمستخدمين بتحويل ملفاتهم الشخصية إلى صفحة تذكارية بعد وفاتهم حيث يمكن للمستخدمين الآخرين نشر نعي على صفحاتهم بعد الوفاة.

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