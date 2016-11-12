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تواصل الاحتجاجات المناهضة لـ «ترامب» في عدد من الولايات الأمريكية

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تواصل الاحتجاجات المناهضة لـ «ترامب» في عدد من الولايات الأمريكية تواصل الاحتجاجات المناهضة لـ «ترامب» في عدد من الولايات الأمريكية

احتجاجات ضد – أرشيفية

احتشد آلاف المحتجين على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عدة مدن أمريكية لليلة الثالثة على التوالي وذلك بعد ساعات من إشادته “بتحمسهم”.

وبحسب رويترز خرج الآلاف إلى شوارع ميامي وأتلانتا وفيلادلفيا ونيويورك وسان فرانسيسكو وكذلك في بورتلاند بولاية أوريجون معبرين عن غضبهم من تصريحات ترامب النارية والمثيرة للجدل في الغالب عن المهاجرين والمسلمين والنساء.

وفي وسط مدينة بورتلاند ألقى محتجون بأشياء على أفراد الشرطة المجهزين بأدوات مكافحة الشغب والذين ردوا برش رذاذ الفلفل وقنابل الصوت. وفي إحدى المراحل دفع أفراد الشرطة المحتجين بعيدا وألقوا فيما يبدو القبض على شخص واحد على الأقل وفقا لتغطية مؤسسة محلية تابعة لشبكة (إن.بي.سي).

وسار مئات المحتجين في شوارع لوس أنجليس وعرقلوا حركة المرور ملوحين بلافتات تعبر عن رفضهم لترامب وأخذوا يهتفون “نرفض الرئيس ” و”الشارع لمن؟ الشارع لنا”.

 

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