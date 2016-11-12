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وزارة الدفاع الروسية تعلن استعدادها تفعيل هدنة إنسانية جديدة في حلب

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وزارة الدفاع الروسية تعلن استعدادها تفعيل هدنة إنسانية جديدة في حلب وزارة الدفاع الروسية تعلن استعدادها تفعيل هدنة إنسانية جديدة في حلب

حلب _ أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استعدادها لتفعيل هدنة إنسانية جديدة في مدينة حلب السورية، بشرط أن يعلن ممثلو مهمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، بشكل رسمي، استعدادهم لتسليم مساعدات إنسانية للمدينة، وإجلاء المدنيين المصابين والمرضى.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- إن “الشرط الأساسي لتطبيق هدنة إنسانية أخرى في حلب يتمثل في استعداد ممثلي الإغاثة الانسانية التابعين للأمم المتحدة في سوريا لتنظيم توصيل الدعم إلى الأحياء الشرقية وإجلاء المصابين من هناك”.

وتابع كوناشينكوف: “إن التجارب السابقة للهدنات الانسانية في سوريا أظهرت أن الضمانات التي أعلنها ممثلو الأمم المتحدة حول اتفاقات أولية مع المسلحين في حلب لا تعدو سوى كونها مجرد كلام”.

وأوضح المسئول الروسي :” أن جميع محاولات اقتراب شاحنات المساعدات الانسانية من حلب أو من الحواجز الانسانية القريبة منها كانت دائما ما تنتهى بالقصف على يد المسلحين هناك، فضلا عن استحالة المرور بسبب الألغام المزروعة في الطرقات والشوارع”، على حد قوله.

جدير بالذكر أن آخر هدنة إنسانية طبقتها روسيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد في حلب، كانت في 4 نوفمبر واستمرت لمدة 10 ساعات فقط.

أ ش أ

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