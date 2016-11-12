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مقتل 13 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية بأفغانستان

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مقتل 13 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية بأفغانستان مقتل 13 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية بأفغانستان

طائرة بدون طيار – أرشيفية

قتل 13 عنصرًا على الأقل من الموالين لتنظيم داعش في غارة جوية شرق أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مسؤولوا أمن في إقليم “نانجارهار”، إن المسلحين قتلوا في غارة جوية نفذتها قوات الأمن.

وأضاف المسؤولون أنه تم استهداف المسلحين في بلدة محمد دارا بمنطقة “أشين”، في غارة جوية بطائرة أمريكية بدون طيار.

وذكر المسؤولون أن المسلحين الذين قتلوا في الغارة الجوية، جميعهم مقاتلون أجانب ولم تقع أي خسائر بشرية بين السكان المحليين في الغارة الجوية.

ولم يعلق أنصار داعش على التقرير حتى الآن.

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