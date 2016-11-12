حسام غالى يعود لتدريبات الأهلى استعداداً للإنتاج الحربى

كتب ــ محمد عراقى

عاد حسام غالى لاعب وسط النادى الأهلى لتدريبات فريقه الجماعية المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما تغيّب عن مران فريقه أمس.

حسام غالى يغيب عن مران الأمس

غاب حسام غالى عن مران الأهلى الذى أقيم أمس الجمعة برفقة زميله حسين السيد بعد تعرض غالى لكدمة فى الفخذ، فيما كان يُعانى مارسيلو من كدمة فى الركبة خلال مواجهة جينيس الودية التى خاضها الفريق عصر الخميس، وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف أحرزه أحمد حمدى، واستمر غياب حسين السيد عن مران اليوم لاستمرار معاناته من الإصابة.

حسام غالى يعلن جاهزيته للإنتاج الحربى

وأعلن حسام غالى جاهزيته لمواجهة الانتاج الحربى فى بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة ليقترب من قيادة الوسط الأحمر فى مواجهة أبناء شوقى غريب.

حسام غالى يترقب التجديد للأهلى

ويترقب حسام غالى موقف إدارة الأهلى فى ملف تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى ظل وجود رغبة مشتركة من الجهاز الفنى والإدارة لتجديد عقده، وإن كان ذلك يحتاج للحسم بشكل رسمى خلال الفترة الماضية.