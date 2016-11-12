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أولياء أمور طلاب مدرسة بدمياط يحررون محضراً لإلغاء انتخاب مجلس الأمناء

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أولياء أمور طلاب مدرسة بدمياط يحررون محضراً لإلغاء انتخاب مجلس الأمناء أولياء أمور طلاب مدرسة بدمياط يحررون محضراً لإلغاء انتخاب مجلس الأمناء

>دمياط - عبده عبد البارى

حرر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط محضرا حمل رقم 3124 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط ضد إدارة المدرسة والمشرف على عقد الجمعية العمومية لأولياء أمور طلاب المدرسة، اتهموا فيه إدارة المدرسة بمخالفة القانون لمنع إجراء انتخابات مجلس الأمناء بالمدرسة رغم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لرغبة الإدارة فى تعيين أعضاء مجلس الأمناء التى سبق ووعدتهم بتعيينهم وعدم الارتكان إلى إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية.

 

جدير بالذكر، أنه جاء فى البلاغ، "لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية أثناء اليوم الدراسى و لا يجوز تعطيل مرفق تعليمى لعقد جمعية عمومية وإنما كان ينبغى عقد الجمعية العمومية فى أيام العطلات أو فى الفترة المسائية كالمتبع فى كافة مدارس الجمهورية".

 

وأكد مقدمو الشكوى فى بلاغهم، أن هناك تضاربا فى توقيت الدعوة لعقد الجمعية العمومية لأولياء الأمور من قبل إدارة المدرسة، فضلاً عن منعهم عددا من أولياء الأمور من التوقيع فى كشف حضور الجمعية العمومية رغم تواجدهم داخل حرم المدرسة قبل رفع كشوف الحاضرين، وأنه لم يتنبه على الحضور بضرورة التسجيل ورغما عن ذلك اكتمل النصاب.


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