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لقاء بين وزير خارجية تونس والمبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية في ليبيا

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لقاء بين وزير خارجية تونس والمبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية في ليبيا لقاء بين وزير خارجية تونس والمبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية في ليبيا

جميس الجهيناوي

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي مهمته الجديدة وأهمية دور جامعة الدول العربية في دفع الأشقاء الليبيين لاختيار الحل السياسي.

وقال الجهيناوي في بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته اليوم :”نحن على يقين أن مساعيه (مبعوث الجامعة العربية) ستكلل بالنجاح نظرا لأهمية استقرار ليبيا بوصفها دولة جارة لتونس”.

وأضاف:”صلاح الدين الجمالي دبلوماسي متمرس ومن خيرة الدبلوماسيين التونسيين، واختياره من قبل جامعة الدول العربية يدل على الثقة في الدبلوماسية التونسية ودورها الهام في المساهمة في فض النزاع في ليبيا”.

من جهته، أوضح الجمالي أن المهمة الأساسية ستكون المساعدة في إعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي، مشيرا إلى أن الملف الليبي يكاد يكون بأكمله بين أيادي الدول الغربية.

وأبرز في هذا الخصوص أهمية الدور العربي في هذا الملف، نظرا إلى أن دول جوار ليبيا كلها عربية وتتأثر مباشرة بالأوضاع فيها ولا سيما منها تونس.

يشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية أقر أمس الخميس اختيار الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي لتولي مهمّة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا، وذلك “لتعزيز دور الجامعة العربية ودول الجوار في مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودعم مسار التسوية السياسية في ليبيا”.

وكان الجمالي تقلّد سابقا منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون العربية والمغاربية والإفريقية وسفيرا لتونس في عدد من العواصم العربية مثل دمشق والرياض والقاهرة عمان وليبيا ومندوبا دائما لتونس لدى جامعة الدول العربية ولدى منظمة التعاون الإسلامي.

أ ش أ

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي مهمته الجديدة وأهمية دور جامعة الدول العربية في دفع الأشقاء الليبيين لاختيار الحل السياسي.

وقال الجهيناوي في بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته اليوم :”نحن على يقين أن مساعيه (مبعوث الجامعة العربية) ستكلل بالنجاح نظرا لأهمية استقرار ليبيا بوصفها دولة جارة لتونس”.

وأضاف:”صلاح الدين الجمالي دبلوماسي متمرس ومن خيرة الدبلوماسيين التونسيين، واختياره من قبل جامعة الدول العربية يدل على الثقة في الدبلوماسية التونسية ودورها الهام في المساهمة في فض النزاع في ليبيا”.

من جهته، أوضح الجمالي أن المهمة الأساسية ستكون المساعدة في إعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي، مشيرا إلى أن الملف الليبي يكاد يكون بأكمله بين أيادي الدول الغربية.

وأبرز في هذا الخصوص أهمية الدور العربي في هذا الملف، نظرا إلى أن دول جوار ليبيا كلها عربية وتتأثر مباشرة بالأوضاع فيها ولا سيما منها تونس.

يشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية أقر أمس الخميس اختيار الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي لتولي مهمّة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا، وذلك “لتعزيز دور الجامعة العربية ودول الجوار في مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودعم مسار التسوية السياسية في ليبيا”.

وكان الجمالي تقلّد سابقا منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون العربية والمغاربية والإفريقية وسفيرا لتونس في عدد من العواصم العربية مثل دمشق والرياض والقاهرة عمان وليبيا ومندوبا دائما لتونس لدى جامعة الدول العربية ولدى منظمة التعاون الإسلامي.

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