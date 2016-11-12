وزارة الحج السعودية: مصر الأولى في عدد المعتمرين خلال 10 أعوام

احتلت مصر المرتبة الأولى بعدد المعتمرين خلال الأعوام العشرة الأخيرة بحسب تقرير لوزارة الحج والعمرة السعودية عن أحدث إجمالي لعدد المعتمرين منذ بدء تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين 1422هـ حتى عام 1437هـ.

ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية، السبت، عن التقرير، أن عدد المعتمرين بلغ نحو 59 مليون معتمر، وارتفع العدد من نحو 600 ألف معتمر إلى حوالى 6 ملايين معتمر والاتجاه نحو مزيد من الزيادة خصوصًا في العمرة، والمستهدف قريبًا مليون معتمر كل شهر من صفر إلى رمضان، أما الحج فتحكمه قرارات إسلامية، كما ارتفع عدد الحجاج خلال الـ 25 سنة الماضية من نحو 800 ألف حاج إلى نحو 1.8 مليون حاج.

وبحسب التقرير، تلي مصر في عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة باكستان ثم إندونيسيا وتركيا، فيما احتلت إيران المرتبة الخامسة، وتليها الهند والأردن، ثم العراق والجزائر وماليزيا.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تيسير إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة وعلى ضبط وتقنين الخدمات المقدمة لهم، من خلال تطوير الأنظمة واكتمال البنى التحتية ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمات القادمين للحج والعمرة، وتوظيف التقنية كأداة فعالة للتنفيذ، كما تعمل على إيجاد (صناعة ضيافة) ذات معايير عالمية من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.

أ ش أ