حسن راتب يطلب تحقيقًا فوريًا في حلقة مرتضى منصور ببرنامج «90 دقيقة»

أصدر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قنوات المحور الفضائية قرارًا إداريًا بفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات حلقة برنامج «90 دقيقة آخر الأسبوع»، والتي أذيعت أول أمس الخميس، والتي تم فيها استضافة المستشار مرتضى منصور على الهواء مباشرة، وأدارها الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم .

وذكر بيان للقناة أن الحلقة جاءت خارج إطار التقاليد الراسخة لقناة المحور، وتعرضت الحلقة لأشخاص بعينهم بما يتنافى مع السياسة التي تنتهجها القناة منذ انطلاقها قبل 15 عامًا، على أن يتم رفع تقرير مفصل بهذه الملابسات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال العاملين بالبرنامج.