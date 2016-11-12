تعرف علي تشكيل المنتخب الوطني للمباراة المرتقبة أمام غانا غدًا

يختتم اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب غانا، غداً الأحد، فى تمام الساعة السادسة مساءً فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني علي التشكيلة الآتية للمباراة المرتقبة أمام غانا : عصام الحضرى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمد عبد الشافى وأحمد حجازى، وعلى جبر وعمر جابر، وفى خط الوسط محمد الننى وطارق حامد، وفى الوسط المهاجم عبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجه وباسم مرسى.

كان المنتخب الوطني، قد واجه في المباراة الاولي من تصفيات المونديال منتخب الكونغو ، وفاز عليه بنتيجة 2/ 1 .