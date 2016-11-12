تغيب دفاع «حبارة»وأعوانه عن حضور الطعن الأخير على إعدامهم في «مذبحة رفح الثانية»

بدأت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإرهابى “عادل حبارة”، وآخرين، المطالب بإلغاء عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع فى مذبحة رفح الثانية التى أسفرت عن مقتل 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزى.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وتغيبت هيئة الدفاع عن الإرهابى عادل حبارة والمتهمين معه فى القضية وقامت المحكمة بالنداء على القضية وعقب تأكدها من تغيبهم قررت رفع الجلسة للمدولة .

كانت محكمة الجنايات قضت فى نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادى التكفيرى عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين فى القضية نفسها.

وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزى فى مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى تنظر فيها محكمة النقض قضية “مذبحة رفح الثانية”، حيث قضت فى السابق بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقى المتهمين، بعد أن قضت محكمة الجنايات بإعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.