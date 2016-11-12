كوريا الجنوبية تشدد إجراءات الأمن لمنع المتظاهرين من الوصول للقصر الرئاسي

نشرت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت،عشرات الآلاف من أفراد الشرطة فى جميع أنحاء العاصمة سول لمنع وصول المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيسة بارك كون هاى إلى القصر الرئاسي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أنه من المتوقع أن يشارك فى مظاهرات اليوم أكثر من مائة ألف شخص لمطالبة الرئيسة بارك كون هاى بالاستقالة على خلفية الفضيحة الخاصة بإساءة استخدام النفوذ.

وتواجه تشوى سون-سيل، وهى صديقة مقربة من الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون وابنة زعيم طائفة دينية فى كوريا الجنوبية، اتهامات بممارسة نفوذ على الرئيسة والاستفادة منها والتدخل فى إدارة شئون البلاد.

وهناك مزاعم بأن صديقة الرئيسة دفعت رجال أعمال للتبرع بملايين الدولارات لمؤسسات تسيطر عليها وكان لها دور فى اختيار مساعدين للرئيسة وحتى أنها كانت تختار للرئيسة ملابسها.

وقدمت بارك اعتذارًا فى التلفزيون الرسمي للشعب الكورى مؤخرًا حيث أقرت بالمسئولية عن الفضيحة التى تورطت فيها صديقتها المقربة.

أ ش أ