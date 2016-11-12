أميركا تغرّم الخطوط القطرية للتحليق بمجال جوي محظور

غرمت الولايات المتحدة، الخطوط الجوية القطرية 185 ألف دولار، من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية «FFA»، لتحليقها فوق مناطق جوية غير آمنة بالعالم، بحسب ما نقله موقع دوحة نيوز.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد جاءت هذه الخطوة بعد تحقيق خلص إلى أن الخطوط الجوية القطرية، حلقت في مجال جوي أجنبي يخضع لحظر الطيران من قبل «FFA»، أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015.

وتمنع إدارة الطيران الفيدرالية الطيران فوق بعض مناطق النزاع حول العالم.

وأشارت التقارير إلى أن غرامة الخطوط الجوية القطرية طالت 16 رحلة، 8 منها حلقت فوق اليمن، و7 فوق أجزاء محدودة من العراق، وواحدة في المجال الجوي الأوكراني.

وجاءت هذه القيود بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، عام 2014 حلقت فوق أوكرانيا.

من جهتها، رفضت الخطوط الجوية القطرية التعليق على الموضوع.