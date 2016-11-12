البنتاجون يتعاقد مع شركة مخابرات خاصة للقيام بمهام سرية فى سوريا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” النقاب عن تعاقدها مع شركة مخابرات خاصة للعمل بشكل سرى لحسابها فى داخل سوريا مقابل 30 مليون دولار أمريكى.

وقال محللون أمريكيون أنه من غير المستبعد أن تكون شركة المخابرات الخاصة التى تعاقد معها البنتاجون تعمل على امداد قوة العمليات الخاصة الأمريكية التى تعمل سرا فى سوريا بالمعلومات.

وجاء اعتراف البنتاجون بذلك ونشره على صفحته الرسمية على الشبكة العنكبوتية بمثابة أول اعتراف رسمى من مؤسسة الدفاع الامريكية باللجوء إلى ” مؤسسة استخبارات خاصة ” للعمل لحسابها . وقال بيان البنتاجون أن اسم تلك المؤسسة الاستخبارية الخاصة هو / Six3 Intelligence Solutions / ويقع مقرها فى ماكلين بولاية فيرجينيا الأمريكية وهى مؤسسة تعمل على تقديم الحلول المخابراتية والأمن والقياسات البايومترية للمضاهاة للمشتبه فيهم .

وبحسب المعلومات المتوافرة عنها فإن مؤسسة Six3 Intelligence Solutions هى مشروع تابع لمؤسسة CACI International Inc.,احدى كبريات مؤسسات خدمات الأمن والدفاع والاستخبارات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قد اشترت Six3 فى العام 2013 مقابل 820 مليون دولار أمريكى فى صفقة اعتبرت هى الاكبر فى تاريخ المؤسسة التى تأسست منذ خمسين عاما .

وبحسب المصادر الامريكية فقد سبق لمؤسسة Six3 التعاقد مع البنتاجون لتقديم خدمات استخبارية للقوات الخاصة الامريكية العاملة فى افغانستان لقاء 5ر9 مليون دولار امريكى فى يوليو الماضى، وجاء التعاقد معها للعمل فى سوريا ضمن اتفاق اشمل مع البنتاجون للعمل فى المانيا وايطاليا بالاضافة إلى سوريا إلا أنه لم يتم الكشف عن طبيعة العمل المكلفة به فى سوريا تحديدا أو مناطق عملها هناك حيث هناك معلومات عن وجود 300 عنصر قوات خاصة امريكية تعمل فى سوريا فى مهمة سرية .

أ.ش.أ