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إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

أرشيفية – مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، إلغاء 5 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديا، وقلة عدد ركابها.

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن السلطات تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 106 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 905 والمتجهة إلى جده، ورحلة رقم 420 والمتجهة إلى البحرين.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة أير كايرو بإلغاء رحلتيها رقم 475 والمتجهة إلى جده، ورحلة رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

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