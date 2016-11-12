لماذا تمسك جهاز الزمالك بالمعسكر المغلق رغم غياب 11 لاعبا؟.. اقرأ التفاصيل

كتب أحمد توفيق

11 لاعبا بالتمام و الكمال غابوا عن معسكر فريق الزمالك المقام حاليا فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر ورغم ذلك تمسك الجهاز الفنى للأبيض بخوض المعسكر بـ 18 لاعبا فقط .

يغيب عن معسكر الزمالك فى أكتوبر، محمد مجدي ومحمد مسعد ومصطفى فتحي للإصابة بالإضافة إلى الدوليين أحمد الشناوي وأحمد دويدار وعلي جبر وطارق حامد وإبراهيم صلاح وباسم مرسي لتواجدهم في صفوف المنتخب الأول استعدادا لمواجهة غانا بتصفيات المونديال وكذلك أحمد توفيق ومحمود حمدي المتواجدين بالمنتخب العسكري.

وكشف أحد أعضاء الجهاز الفنى للزمالك أن الهدف الأساسى من إقامة المعسكر هو رفع اللياقة البدنية لـ 18 لاعبا المنضمين خاصة بعد الحصول على راحة سلبية 4 أيام عقب مواجهة المصرى بالدورى وكذلك غياب بعضهم عن المباريات بسبب الإصابة مثل محمد إبراهيم و أيمن حفنى وصلاح ريكو .

وأوضح عضو جهاز الزمالك أن إقامة المعسكر فى هذا التوقيت الهدف منه بدنى وليس فنيا لذلك قرر الجهاز الفنى إقامة التدريبات على فترتين موضحاً أن اللاعبين الدوليين يخضعون لتدريبات قوية مع المنتخبات سواء الأول أو العسكرى كما أنهم يشاركوا بشكل أساسى فى معظم المباريات لذلك فهو جاهزين بدنيا على عكس أغلب المنضمين للمعسكر .

ويضم معسكر الزمالك 18 لاعبا هم محمود عبد الرحيم جنش ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد ناصف وأحمد جعفر وأسامة إبراهيم وحسنى فتحى وأيمن حفنى وصلاح ريكو وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وستانلى وعمر صلاح وإسلام جمال ورمزى خالد وشوقى السعيد ومحمود دونجا ومعروف يوسف.