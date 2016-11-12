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«الثقافة» تكرم فناني السيرك المشاركين في الدورة الـ90 لمعرض زامبيا الدولي

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«الثقافة» تكرم فناني السيرك المشاركين في الدورة الـ90 لمعرض زامبيا الدولي «الثقافة» تكرم فناني السيرك المشاركين في الدورة الـ90 لمعرض زامبيا الدولي

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة – أرشيفية

أعلنت وزارة الثقافة تكريم مجموعة من فناني السيرك القومي الذين شاركوا في فعاليات الدورة الـ90 لمعرض زامبيا الزراعي التجاري الدولي الذي أقيم في الفترة من 27 يوليو الماضي حتى الأول من أغسطس الماضي.

وذكر البيت الفني للفنون الشعبية، في بيان له، أن الفنان جلال عثمان، مدير عام السيرك القومي، أهدى شهادة تقدير للفنانين «صبري أحمد، أشرف راشد، محمود التلباني، كريم راشد، إسلام ضاحي، محمد داخلي، بسمة المصري، إسلام صبري، أحمد النوبي، سيد أسامة»، مساء الجمعة.

كما كرم عددًا من الإداريين بالسيرك وهم «عربي أبوسنة بالعلاقات العامة، مصطفى عبدالعزيز وأحمد الفيومي من عمال السيرك»، بحضور الفنان محمد النوبي، مدير شعبة سيرك الجيزة، والفنان أشرف شعبان مدير شعبة سيرك القاهرة اللذان قاما بإهداء شهادة تقدير لمدير عام السيرك تكريمًا لجهده في رئاسة الوفد المشارك بمعرض زامبيا الدولي.

وأوضح البيان أن مشاركة السيرك القومي في المهرجان جاءت بعد غياب 20 عامًا، وأنه السيرك الوحيد الذي قدم حفلة صباحية وأخرى مسائية طوال مدة فعاليات المعرض.

أ ش أ

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