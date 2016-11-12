العسل والأرز والسكر.. 9 أطعمة صالحة للاستخدام مدى الحياة

يعد نظام صلاحية المواد الغذائية مربكاً بعض الشيء، ليس فقط لاختلاف أنواع الصلاحية مثل (التاريخ المفضل للاستهلاك، وتاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام، إلخ)، لكن لأن كثيراً من هذه التواريخ قد تكون غير صحيحة.

كما أنه قد لا يفهم كثير من المستخدمين الدلالة الحقيقية لهذه التواريخ، أحياناً تكون مجرد توصيات من الشركة المنتجة كأقصى وقت لاستخدام المنتج في جودة عالية، وليس كتاريخ يحدد صلاحية الاستخدام الآمن والصحي، وفقًا لما ذكره موقع “هافينجتون بوست عربي”.

وهناك بعض الأغذية التي لا تفسد أبداً بطول مدة التخزين، حتى لو كتب عليها تاريخ لمدة الصلاحية، لكنها فقط تحتاج لأن تحتفظ بها في الظروف المناسبة.

لذلك، إذا كنتم تتخلصون من أطعمة كثيرة وهي صالحة للاستخدام، فقد حان الوقت لتتعرفوا إلى ما يمكنكم استخدامه أو تخزينه إلى الأبد:

1. العسل

لا يفقد العسل صلاحيته أبداً، فقد يتغير لونه وتركيزه قليلاً، لكن هذا لا يسبب للمستخدمين أي مشكلات صحية على الإطلاق.

فقط قم بوضع الوعاء المفتوح في إناء أكبر، به ماء ساخن حتى تذوب بلورات السكر المتركزة.

2. الأرز

حتى لو تراكم الغبار عليه، تأكد أن الأرز ما زال صالحاً للاستخدام منذ قمت بشرائه، وينطبق هذا على جميع أنواعه، ما عدا الأرز البني لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت تتسبب في تعفنه مع مرور الوقت.

وفي جميع الأحوال، ينبغي حفظ الأرز و تخزينه في أوعية محكمة الغلق لحفظه من الحشرات.

3. الخل الأبيض

يمكنك شراء كميات كبيرة من الخل الأبيض دون القلق بشأن المبلغ الذي تنفقه؛ لأنه سيبقى في حالة جيدة تسمح باستخدامه إلى الأبد، سواء لاستخدامات الطهي مثل عمل السلطة، والمخللات أو حتى تنظيف المنزل.

4. الملح

كل أنواع الملح صالحة للاستخدام مدى الحياة، سواء أكان ملح المائدة أو ملح البحر، فهي لا تفسد مع الزمن.

5. دقيق الذرة

في كثير من الأحيان قد تتبقى كميات من الدقيق الأبيض في العبوات المستخدمة، ربما يجب أن تعرف أنه بإمكانك الاحتفاظ بالدقيق المتبقي لوقت طويل، فقط تأكد من تخزينه في مكان بارد وجاف، ومغلق جيداً.

6. السكر

بسبب عدم تكوينه للبكتريا، لا يفسد السكر أبداً بطول مدة تخزينه، فقط يصعب حفظه من التحجر في كتل صلبة.

لذا يجب حفظ السكر في مكان مغلق بعيداً عن الحشرات والرطوبة لاستخدامه لأطول مدة ممكنة.

7.البقوليات

تحتفظ البقوليات بصلاحية استخدام لمدى الحياة، ربما سوف تحتاج لمدة أطول لتسويتها، ولكنها لا تفقد قيمتها الغذائية.

8.القهوة بعد التحضير

إذا قمت بإعداد كوب من القهوة ولم تشربه، قم بوضعها في الثلاجة، وسوف تظل بحالة جيدة إلى الأبد.

9. شراب القيقب

هو شراب له العديد من الفوائد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وخفض احتمالات الإصابة بمرض السكريّ، استخدمه سكان أميركا الأصليون، وكذلك المستوطنون الأوروبيون فيما بعد.

تنمو شجرة القيقب بكثرة في كندا؛ لهذا يحمل العلم الكندي ورقة القيقب، ويعتبر من المكونات الرئيسية في المطبخ الكندي، إذ يدخل في أغلب وجبات الطعام وفي صناعة الفطائر والحلويات.

مثل القهوة الفورية، يمكنك صناعة مشروب القيقب وحفظه في الثلاجة وسوف يبقى على حالته الأصلية إلى الأبد.