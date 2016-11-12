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«الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية ابتداء من الثلاثاء المقبل

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«الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية ابتداء من الثلاثاء المقبل «الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الشتوية ابتداء من الثلاثاء المقبل

أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس حتى يوم الاثنين المقبل، مُشيرًا إلى وجود طقس خريفي معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومازال الجو حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وحذر “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، اليوم السبت، من الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، متوقعًا عدم وجود أي تغييرات جوهرية في حالة الطقس حتى الاثنين المقبل، مُشيرًا إلى أنه بدءًا من يوم الثلاثاء تسود حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ومتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحري الأحمر، حيث تكون غزيرة على السواحل، ومتوسطة على الوجه البحري والقاهرة، سيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوصى “رئيس هيئة الأرصاد الجوية”، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية في منتصف هذا الأسبوع، مُشيرًا إلى أن النصف الأخير من فصل الخريف يشبه الشتاء، محذرًا من التقلبات الجوية يوم الثلاثاء، والذي سيشهد انخفاضا تاما في درجات الحرارة، منوها إلى أن بداية الشتاء الفعلية هي 22 ديسمبر المقبل.

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