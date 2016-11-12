أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأمم المتحدة:‭ ‬تقدم في محادثات إعادة توحيد قبرص

Google+ Print
الأمم المتحدة:‭ ‬تقدم في محادثات إعادة توحيد قبرص الأمم المتحدة:‭ ‬تقدم في محادثات إعادة توحيد قبرص

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي – أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن القادة القبارصة اليونانيين والأتراك أحرزوا «تقدمًا كبيرًا»، في إطار إعادة توحيد الجزيرة، مشيرة إلى أنهم سيلتقون في 20 نوفمبر في جنيف السويسرية لمواصلة المفاوضات.

وبحسب «فرانس برس» فأن الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسياديس، والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي يجريان مباحثات منذ الاثنين بسويسرا، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى قبرص إسبن بارث ايدي.

وأوضحت الأمم المتحدة فى بيان صدر فى وقت متأخر الجمعة “على مدى الأيام الخمسة الماضية، نوقشت قضية الأراضى وقضايا أخرى. وتم إحراز تقدم كبير”.

وأضاف البيان، أن الزعيمين قررا وقف المحادثات موقتًا واستئنافها في 20 نوفمبر فى جنيف، وذلك بطلب من أناستاسياديس، وقبرص مقسمة منذ 1974 عندما احتل الجيش التركي شطرها الشمالى ردًا على محاولة انقلاب لالحاق الجزيرة باليونان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا