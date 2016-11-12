«الصقر» يزور منتخب مصر قبل مواجهة غانا

حرص عميد لاعبي العالم أحمد حسن على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالإسكندرية والذي يستعد لملاقاة نظيره منتخب غانا، غدًا الأحد، علي ملعب استاد ببرج العرب في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وقام أحمد حسن بتحفيز لاعبي المنتخب وجهازهم الفني بقيادة هيكتور كوبر مؤكدا أهمية المباراة في مشوار الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم.

وفي سياق متصل قام محافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات أيضا بزيارة معسكر المنتخب للاطمئنان على آخر الاستعدادات قبل المواجهة المرتقبة بين الفراعنة ومنتخب غانا.

وحث المحافظ لاعبي المنتخب علي بذل اقصي ما لديهم من جهد للفوز علي منتخب غانا مؤكدا أن الفوز علي غانا يعني الاقتراب من تحقيق حلم التأهل للمونديال.

أ ش أ