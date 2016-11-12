كوبر يضع خطة "الثأر" من غانا قبل 24 ساعة من موقعة برج العرب

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يختتم اليوم ، السبت، المنتخب الوطني الأول تدريباته استعداداً لمواجهة غانا غداً فى السادسة مساء فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويجرب الأرجنتينى هيكتور كوبر خطة الفوز على النجوم السوداء فى مباراة الغد حيث استقر على خوض مباراة غانا بنفس التشكيل الأخير أمام الكونغو فى الجولة الأولى للتصفيات المونديالية التى فاز بها الفراعنة 2 / 1 رغم تألق أكثر من لاعب فى التدريبات على رأسهم رمضان صبحى الذى أحرز أكثر من هدف خلال التقسيمات التى تشهدها التدريبات.

وكان يدور صداع فى رأس الجهاز الفنى قبل أن يتم الاستقرار على التشكيل الذى سيضم: عصام الحضرى فى حراسة المرمى وفى الدفاع محمد عبد الشافى وأحمد حجازى – التبديل الوحيد فى القائمة لغياب إسلام جمال- وعلى جبر و عمر جابر و فى الوسط المدافع محمد الننى وطارق حامد، وفى الوسط المهاجم عبدالله السعيد ومحمد صلاح و محمود تريزيجه و باسم مرسى.