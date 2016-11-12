أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

كوبر يضع خطة "الثأر" من غانا قبل 24 ساعة من موقعة برج العرب

Google+ Print
كوبر يضع خطة "الثأر" من غانا قبل 24 ساعة من موقعة برج العرب كوبر يضع خطة "الثأر" من غانا قبل 24 ساعة من موقعة برج العرب

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يختتم اليوم ، السبت، الوطني الأول تدريباته استعداداً لمواجهة غانا غداً فى السادسة مساء فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم  باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويجرب الأرجنتينى هيكتور كوبر خطة الفوز على النجوم السوداء فى مباراة الغد حيث استقر على خوض مباراة غانا بنفس التشكيل الأخير أمام الكونغو فى الجولة الأولى للتصفيات المونديالية التى فاز بها الفراعنة 2 / 1 رغم تألق أكثر من لاعب فى التدريبات على رأسهم رمضان صبحى الذى أحرز أكثر من هدف خلال التقسيمات التى تشهدها التدريبات.

وكان يدور صداع فى رأس الجهاز الفنى قبل أن يتم الاستقرار على التشكيل الذى سيضم: عصام الحضرى فى حراسة المرمى وفى الدفاع محمد عبد الشافى وأحمد حجازى – التبديل الوحيد فى القائمة لغياب إسلام جمال- وعلى جبر و عمر جابر و فى الوسط المدافع محمد الننى وطارق حامد، وفى الوسط المهاجم عبدالله السعيد ومحمد صلاح و محمود تريزيجه و باسم مرسى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم