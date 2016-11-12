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جهاز تنمية سيناء: إقبال كبير من الأهالى لشراء أسهم "الوطنية للاستثمارات"

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جهاز تنمية سيناء: إقبال كبير من الأهالى لشراء أسهم "الوطنية للاستثمارات" جهاز تنمية سيناء: إقبال كبير من الأهالى لشراء أسهم "الوطنية للاستثمارات"

>شمال سيناء - محمد حسين

أكد المهندس عادل حسن محسن، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار فى جهاز تنمية سيناء، أن هناك إقبالاً كبيرًا من أهالى سيناء للاكتتاب فى الشركة الوطنية لاستثمارات "سيناء" التى بدأت بطرح أسهمها ولمدة شهر، لافتًا أن الشركة ولدت عملاقة، تحفظها كيانات الدولة وتهدف لتعزيز فرص الاستثمار على أرض سيناء ومشاركة أهالى سيناء فى ذلك، من خلال حزمة مشاريع يجرى التجهيز للبدء فيها، وهى رسالة اطمئنان من الدولة أن سيناء فى القلب ولن يتم التفريط فى شبر منها، وأن القادم على أرضها أفضل.

 

وقال عضو إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات "سيناء" وممثل الجهاز الوطنى لتنمية سيناء بالشركة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر أن يكون لجميع أهالى سيناء حق الاكتتاب من سكانها والمقيمين على أراضيها، ومن ولدوا بسيناء ويسكنون محافظات أخرى بمستند شهادة الميلاد، وكذلك أبناء محافظات القناة نظرًا لتبعية أجزاء من سيناء لمحافظات القناة إداريًا وحتى لا يبخس حق أحد، وذلك تسهيلاً على مشاركة جميع أبناء سيناء فى الشركة.

 


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