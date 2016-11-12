أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الجيش السوري الحر يقتل 25 داعشيًا في ريف حلب

Google+ Print
الجيش السوري الحر يقتل 25 داعشيًا في ريف حلب الجيش السوري الحر يقتل 25 داعشيًا في ريف حلب

أرشيفية

قتل 25 عنصرًا من تنظيم «داعش» خلال مواجهات مع مقاتلي الجيش السوري الحر على جبهات متفرقة من ريف حلب الشرقي ضمن عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا.

ونقلت قناة «العربية » عن «سوريا مباشر» أن 18 عنصرًا من مقاتلي التنظيم قتلوا خلال محاولة تسلل فاشلة لهم على محوري بلدتي شويحة وبتاجك، فيما قتل 7 آخرون خلال المواجهات التي كانت دائرة في محيط بلدة تليلة قبل سيطرة مقاتلي الجيش الحر عليها.

وأفادت مصادر من الجيش السوري الحر أن التقدم لا يزال مستمرًا نحو مدينة الباب بعد أن تم تقليص المسافة إلى 7 كيلومترات.

أ ش أ 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017