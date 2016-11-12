الجيش السوري الحر يقتل 25 داعشيًا في ريف حلب

قتل 25 عنصرًا من تنظيم «داعش» خلال مواجهات مع مقاتلي الجيش السوري الحر على جبهات متفرقة من ريف حلب الشرقي ضمن عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا.

ونقلت قناة «العربية الإخبارية» عن شبكة «سوريا مباشر» أن 18 عنصرًا من مقاتلي التنظيم قتلوا خلال محاولة تسلل فاشلة لهم على محوري بلدتي شويحة وبتاجك، فيما قتل 7 آخرون خلال المواجهات التي كانت دائرة في محيط بلدة تليلة قبل سيطرة مقاتلي الجيش الحر عليها.

وأفادت مصادر من الجيش السوري الحر أن التقدم لا يزال مستمرًا نحو مدينة الباب بعد أن تم تقليص المسافة إلى 7 كيلومترات.

أ ش أ