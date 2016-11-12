تحرير 520 مخالفة مرورية وتموينية..وضبط سلع مجهولة المصدر بالمنوفية

شنت إدارة المرور والتموين، بمديرية أمن المنوفية، حملة مرورية وتموينية مكبرة من أجل القضاء على المخالفات، وضبط الحركة المرورية، وتأمين السلع للمواطنين، فى حملة اشرف عليها اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية .

أسفرت الحملة، عن ضبط 5 دراجة نارية بدون لوحات، 24 حالة سحب تراخيص، سيارة بدون لوحات، 58 حالة إنتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 13 حالة تحدث فى المحمول، 22 حالة تصالح فورى،431 مخالفة على نموذج 125 مرور،2 سيارات متروكة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قام قسم مباحث التموين بحمله أسفرت عن ضبط 18 قضية تموينية متنوعة شملت 8 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 4 قضية عدم وجود شهادة صحية، 2 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية حيازة، وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر .

كما تم تحرير القضية رقم 38702 جنح مركز أشمون ضد ” ر . م . م ” مسئول عن مصنع حلوى بمركز أشمون، وتم ضبط 2 طن سكر، والقضية رقم 38703 جنح مركز أشمون ضد ” ش . ع . م . س” مسئول عن محل سلع غذائية بمركز أشمون، وتم ضبط 240 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر.