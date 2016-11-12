فيديو..مسيرة في كوريا الجنوبية تجاه مقر الحكم تطالب باستقالة الرئيسة

كتب- محمد صلاح الدين

احتشد الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم السبت في العاصمة الكورية الجنوبية سول مطالبين الرئيسة باك جون هيه بالاستقالة، حيث نظموا مسيرة باتجاه البيت الأزرق مقر الحكم في البلاد.

ونشرت شبكة كي بي إس الإخبارية الكورية الجنوبية الرسمية مقطع فيديو للاحتجاجات ردد فيها المتظاهرون “باك جون هيه استقيلي”.

تأتي تلك الاحتجاجات على خلفية تورط تشوي سون شيل الصديقة المقربة من الرئيسة باك في فضيحة استغلال للنفوذ في نهاية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إقالة رئيس الوزراء هوانج كيو آن وعدد من مسؤولي الرئاسة.