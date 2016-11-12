أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو..مسيرة في كوريا الجنوبية تجاه مقر الحكم تطالب باستقالة الرئيسة

Google+ Print
فيديو..مسيرة في كوريا الجنوبية تجاه مقر الحكم تطالب باستقالة الرئيسة فيديو..مسيرة في كوريا الجنوبية تجاه مقر الحكم تطالب باستقالة الرئيسة

تظاهرات كوريا الجنوبية – أرشيفية

كتب- محمد صلاح الدين

احتشد الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم السبت في العاصمة الكورية الجنوبية سول مطالبين الرئيسة باك جون هيه بالاستقالة، حيث نظموا مسيرة باتجاه البيت الأزرق مقر الحكم في البلاد.

ونشرت كي بي إس الكورية الجنوبية الرسمية مقطع للاحتجاجات ردد فيها المتظاهرون “باك جون هيه استقيلي”.

تأتي تلك الاحتجاجات على خلفية تورط تشوي سون شيل الصديقة المقربة من الرئيسة باك في فضيحة استغلال للنفوذ في نهاية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إقالة رئيس الوزراء هوانج كيو آن وعدد من مسؤولي الرئاسة.

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي