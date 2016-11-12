الطيران العراقي يقتل العشرات من داعش ويدمر 19 سيارة في عملية الموصل

نفذ طيران الجيش العراقي، 763 طلعة جوية لإسناد القوات البرية المشاركة في عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى، على كافة المحاور منذ 17 أكتوبر الماضي حتى الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن الغارات الجوية لطيران الجيش اسفرت عن مقتل 877 إرهابيًا و 7 قناصين وتدمير 5 مستودعات عتاد عسكري، و19 سيارة مفخخة، و15 دراجة نارية، و 4 منازل مفخخة، و46 مقرا لداعش، و70 سيارة مختلفة، و 8 مدافع عيار23 مم، و 3 أبراج اتصالات، و23 مفرزة «هاون» مع طواقمها.

وأشارت الوزارة – في بيان صحفي – إلى أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زار مقر قيادة طيران الجيش في قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل، وكان في استقباله قائد طيران الجيش الفريق حامد المالكي.

وأثنى العبادي على شجاعة الطيارين العراقيين فى معارك التحرير وشكرهم على جهودهم للقضاء على مسلحى تنظيم داعش الإرهابي، داعيًا الطيارين إلى مواصلة إسناد قطاعات القوات المسلحة البرية لتحقيق النصر النهائى على داعش الذى بات قريبا.

أ ش أ