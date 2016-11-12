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الإدعاء في بيرو يتهم الرئيس السابق بغسيل أموال

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الإدعاء في بيرو يتهم الرئيس السابق بغسيل أموال الإدعاء في بيرو يتهم الرئيس السابق بغسيل أموال

رئيس بيرو السابق أولانتا هومالا

قال مكتب المدعي العام في بيرو أمس الجمعة، إن ممثلي الإدعاء قالوا أن لديهم أدلة تدين الرئيس السابق أولانتا هومالا بغسيل أموال، واتهموه بتقاضي أموالًا بشكل غير قانوني من شركات بناء فنزويلية وبرازيلية.

وبحسب «رويترز» فقد وافق قاض على طلب من الإدعاء بأن يودع هومالا مبلغ 50 ألف سول، “14671 دولار”، كفالة لضمان مثوله أمام المحكمة والتعاون مع تحقيق غسيل الأموال الذي بدأ بعد فترة وجيزة من انتهاء رئاسته التي استمرت 5 سنوات في يوليو.

ونفى هومالا مرارًا ارتكابه أخطاء وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع ممثلي الإدعاء.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن ممثل الإدعاء جيرمان جواريز قال إن لديه “عناصر إدانة خطيرة وراسخة” تشمل وثائق وأقوال شهود ومرشدين.

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