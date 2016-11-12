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19 نوفمبر .. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين لاختيار النقيب

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19 نوفمبر .. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين لاختيار النقيب 19 نوفمبر .. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين لاختيار النقيب

أرشيفية

أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة العامة والفرعيات بالمحافظات، على كافة المستويات، وعلى مقعد النقيب العام، وذلك يوم السبت 19 نوفمبر الجارى، وحتى الخميس 24 نوفمبر الجارى،على أن تجرى الانتخابات وعمليات التصويت يوم الأحد 29 يناير المقبل.

وتقدم طلبات الترشح مصحوبة بـ”طلب الترشح” الذى يتم الحصول عليه من مقر النقابة العامة والفرعيات، وشهادة عضوية النقابة، موضح بها انتظام سداد الاشتراكات، على أن يستثنى من ذلك من بلغ سن المعاش فى 19  نوفمبر الجارى، وصورة كارنية النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومى ومطابقتها بالأصل، وسداد رسم التأمين والمصروفات الإدارية للترشح بحساب النقابة ببنك (ح/5438/1/101)، حساب صندوق النقابة طبقا لرسم الترشح المعلن بالنقابة العامة، وصورتين شخصيتين.

وتقدم طلبات الترشح لمستوى النقيب والوكيلين، ومستوى الجمهورية، ومستوى الإقليمى بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وما عدا ذلك من المستويات يتم تقديمها لفروع النقابة بالمحافظات، على أن يتم تقديم الطلب بواسطة المرشح نفسه أو بوكيل عنه بموجب توكيل خاص بالانتخابات موثقا من الشهر العقارى.

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