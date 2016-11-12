«هدوء الشوارع وقرض النقد الدولي» الأبرز في صحف السبت

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، الشأن المحلي خاصة موافقة صندوق الدولي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الهدوء الذي شهدته محافظات الجمهورية، الجمعة، رغم دعوات التظاهر.

وأبرزت «المصري اليوم»، هدوء الشوارع بمحافظات مصر، أمس الجمعة، تحت عنوان: «11-11: شوارع هادئة .. وأمن كامل العدد»، وتراجع سعر الدولار تحت عنوان: «الدولار يواصل التراجع قبل ساعات من توقيع قرض النقد».

وقالت صحيفة «الأهرام» إن محافظات القاهرة الكبرى خلت، أمس، من المظاهرات وشهدت شوارع وميادين العاصمة هدوءً غير معهود، حيث ظل ميدان التحرير مفتوحًا لحركة المرور البسيطة، وذلك وسط وجود أمني مكثف في محيطه والشوارع المؤدية إليه، وامتدت الإجراءات الأمنية في كل شوارع وسط البلد.

وأضافت أن شوارع مصر الجديدة والطرق المحيطة بقصر الاتحادية شهدت حالة من الهدوء والسيولة المرورية مع تمركز قوات الشرطة بالشوارع والطرق الرئيسية، أما في محافظة الجيزة فشهدت الشوارع هدوءً كبيرًا وسيولة غير عادية في حركة المرور بمختلف الأحياء والميادين.

ونقلت الصحيفة عن اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قوله: إن الشرطة نجحت في تنفيذ الخطة الأمنية وتأمين جميع المنشآت الحيوية بجميع القطاعات بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان وحركة 6 إبريل للتظاهر.

وأضافت الصحيفة أنه فيما يعد إعلان هزيمة لأصحاب دعوات التظاهر، أمس الجمعة، خلت شوارع محافظة الإسكندرية من المارة، إلا من تجمع العشرات من الشباب في عدة مناطق حاملين أعلام مصر ومرور السيارات التي تبث الأغاني الوطنية بمنطقة العطارين وطريق الكورنيش.

وذكرت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي أعلن، أمس، أن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد مع 10 سنوات فترة سماح، وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات.

ومن جانبها، قالت صحيفة «الجمهورية» إن الهدوء ساد جميع ميادين وشوارع المحافظات وسارت الحياة طبيعية وانتظم العاملون بالمرافق الحيوية الكهرباء والمياه والمرور والقطاعات الخدمية ورفضوا دعاوى الفوضى والتخريب كما فتحت المحلات التجارية أبوابها وسارت حركة البيع والشراء بصورة طبيعية، واتخذت قوات الأمن جميع الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية، كما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف في بعض الأماكن والميادين تحسبا لوقوع أي حادث.

وأضافت أن حركة الملاحة بمطار القاهرة انتظمت وسارت عمليات الإقلاع والهبوط في مواعيدها بدقة، كما انتظمت حركة القطارات في السكة الحديد ومترو الأنفاق وتحركت جميع الرحلات في المواعيد المقررة، فيما تم إغلاق محطة السادات بالخطين الأول والثاني تنفيذًا لتعليمات أمنية.

وأشارت إلى أن محطات السكك الحديدية شهدت تواجدًا أمنيًا، حيث قامت قوات شرطة النقل والمواصلات لتأمين الركاب بتشكيل حملات ثابتة وأخرى متحركة من أجل تأمين الركاب وانتشرت الشرطة النسائية لتأمين السيدات، بينما انتشرت الكلاب البوليسية لتأمين الأرصفة وتمشيط القطارات.

وقالت الصحيفة إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نفى زيادة أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت أن المركز نفى أيضًا ما بث في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود نقص في عقار الأنسولين في الصيدليات والمستشفيات، مشيرا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة.

وبدورها، قالت صحيفة «أخبار اليوم» إن مصادر مصرفية قالت إن حصيلة التنازلات عن الدولار بالبنوك خلال الأسبوع الماضي قاربت المليار دولار، مؤكدة أن هذه الحصيلة أدت إلى قيام العديد من البنوك الكبرى بتلبية طلبات المستوردين في الموانئ ومن بينهم البنك التجاري الدولي برئاسة هشام عز العرب ما يؤكد وجود حصيلة كبيرة بالدولار لدى البنوك.

وأضافت المصادر أن السندات الدولارية التي حصل عليها البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر بقيمة 2 مليار دولار بالإضافة إلى توفير البنوك الكبرى لطلبات المستوردين.

وتابعت أن الهيئة العامة للبترول تستعد لطرح مناقصات لتوريد احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية شهريا لتأمين الكميات اللازمة من الوقود بديلا عن شحنات (أرامكو) لحين توصل وزارة البترول لاتفاق جديد مع أي دولة عربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: إن هيئة البترول خاطبت شركة (أرامكو) لمعرفة موقف العقد عدة مرات ولكن دون رد، وأضاف أن الرد الذي جاء من (أرامكو) تضمن وقف توريد الـ700 ألف طن مواد بترولية المتعاقد عليها شهريًا لأجل غير مسمى دون إبداء أي أسباب لاتخاذ ذلك القرار منذ شهر أكتوبر الماضي.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه وسط استمرار المظاهرات ضده في مختلف الولايات، كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ٣ أولويات في فترة رئاسته تتعلق بإصلاح قوانين الصحة والهجرة وتوفير فرص العمل، متهمًا في الوقت نفسه وسائل الإعلام بإثارة مشاعر الشعب وتأجيج الفوضى.

وأكد ترامب، خلال لقائه في مبنى الكونجرس «الكابيتول» في واشنطن مع زعيمي مجلسي النواب والشيوخ، أن أولويات العهد الجديد هي إصلاح القوانين المتعلقة بالصحة والهجرة والتوظيف.

وأضافت الصحيفة أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية استأنفت هجومها ضد تنظيم داعش الإرهابي في شرق الموصل بعد هدوء نسبي استمر أياما عدة، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري كبير.

وأشارت إلى أن معركة استعادة الموصل، دخلت آخر آكبر معاقل الجهاديين في العراق، أسبوعها الرابع، فيما تواصل القوات العراقية التوغل في المدينة، وسط توقعات بأن تستمر العملية أسابيع وربما أشهر.

وأكدت الصحيفة أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بينما أصيب العشرات بعدما اقتحم انتحاري من حركة طالبان سورًا يحيط بالقنصلية الألمانية بسيارة ملغومة في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان.

ونقلت عن متحدث باسم حلف شمال الناتو إن الانفجار ألحق ضررًا هائلاً بالمبنى الذي يعمل به نحو ٣٠ شخصًا.

ومن جانبها، قالت صحيفة «الجمهورية» إن المعارك تواصلت بين القوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني على عبدالله صالح في محافظة الجوف بعد هجوم للجيش الوطني والمقاومة تمكنا فيه من السيطرة على عدد من المواقع الهامة في مديرية خب الشعف أكبر مديرية في الجوف.

أ ش أ