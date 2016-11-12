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فرنسا تدين الهجوم على القنصلية الألمانية بـ «مزار شريف»

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فرنسا تدين الهجوم على القنصلية الألمانية بـ «مزار شريف» فرنسا تدين الهجوم على القنصلية الألمانية بـ «مزار شريف»

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسي رومان نادال -أرشيفية

أدانت فرنسا بشدة اليوم الجمعة الهجوم الذي استهدف القنصلية الألمانية بمدينة “مزار شريف” بشمال أفغانستان ، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص و إصابة 128 وفقا لحصيلة غير نهائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية رومان نادال – في بيان له – إن بلاده تعرب عن تعازيها لأسر وأقارب الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد نادال على تضامن فرنسا الكامل مع ألمانيا ووقوفها مع أفغانستان في مكافحة الإرهاب.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم أمس على القنصلية الألمانية في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان.

أ ش أ

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