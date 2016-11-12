مطار أكتوبر يستقبل اليوم "رالى الطيران الدولى" بمشاركة 14 دولة

كتب أحمد حمادة

يستقبل اليوم السبت مطار أكتوبر، رالى الطيران الدولى، الذى ينظمه رالى الطيران الملكى الإنجليزى هذا العام، والذى سيبدأ من جزيرة كريت حتى جنوب أفريقيا مرورًا بعدة مراحل منها مصر، وسيكون المرور بالنقطة الأولى فى مصر بمطار مرسى مطروح الدولى.

وأكد الطيار أحمد مصطفى المليجى، مدير مطار أكتوبر على ضرورة الظهور بالمظهر السياحى والحضارى اللائق بالمطار، مع الاستغلال الأمثل لهذا الحدث العالمى والترويج الأمثل له من خلال حُسن الاستقبال مع تنظيم برنامج مميز لضيوف المطار، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بالإضافة إلى الموارد والإمكانيات السياحية التى تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية.

وأوضح المليجى، أن رالى الطيران الملكى البريطانى القديم تشترك فيه 14 دولة، وهى مصر وبريطانيا ولتوانيا وفرنسا وأستراليا وأيرلندا واليونان وبتسوانا وألمانيا وبلجيكا وروسيا وأمريكا وناميبيا وجنوب أفريقيا، ويضم 23 طائرة و60 طيارًا.

ومن المقرر أن يبدأ رالى الطيران الملكى البريطانى من جزيرة كريت مرورا بمطار مرسى مطروح الدولى، ثم مطار 6 أكتوبر، ثم الغردقة ثم الأقصر ثم أسوان وأبو سمبل ثم دنقلة بالسودان.