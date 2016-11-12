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"صحة النواب" تناقش تعديلات "التأمين الصحى" لطلاب المدارس.. غدًا

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"صحة النواب" تناقش تعديلات "التأمين الصحى" لطلاب المدارس.. غدًا "صحة النواب" تناقش تعديلات "التأمين الصحى" لطلاب المدارس.. غدًا

>كتب محمد الحناوى

أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستنظر فى اجتماعها غدًا الأحد مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، ورقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار رقم (12) لسنة 2015 لصالح التأمين الصحى على الطلاب، بالاشتراك مع مكتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة .

 

وأوضح: التعديل سيشمل زيادة ضريبة التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة لـ12 جنيهًا بدلاً من 4 جنيهات.. كما يشمل الضمانات التى تجعل الضريبة الأخيرة المفروضة على السجائر تؤل مباشرة للتأمين الصحى".

 

وفيما يخص موقف اللجنة من مناقشة ارتفاع الدواء خلال الفترة الأخيرة، وعقب قرار بتحرير سعر صرف الجنيه، أكد وكيل لجنة الصحة، أن اللجنة أجلت مناقشة هذا الموضوع لجلسة الاثنين المقبل.


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