إنذار.. المصابون بالإمساك "المزمن" أكثر عرضة لأمراض الكلى

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة بمعدل 13%. وأوضح الباحثون من جامعة "تينيسى" الأمريكية أن حدوث مشاكل فى الأمعاء يترك أيضا البالغين فى خطر الإصابة بالفشل الكلوى، والتى تعتبر المرحلة الأخيرة من المرض.

وأشار الباحثون عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن التشخيص المبكر للإمساك قد يساعد الأطباء لمنع أى من الحالات التي تحدث من أمراض الكلى، مثل اتباع نظام غذائى صحى يتضمن المزيد من الألياف يحافظ على حركة الأمعاء وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد فى وقف الحاجة لغسيل الكلى أو الزرع.

وأكد الباحثون أن الإمساك يمكن أن يؤثر على واحد من كل سبعة بالغين، ويمكن أن يكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات الضارة على صحة الإنسان، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الباحثون: "إننا بحاجة إلى مراقبة دقيقة لوظيفة الكلى فى المرضى الذين يعانون من الإمساك، خصوصا بين الذين يعانون من الإمساك الأكثر شدة". ونشرت الدراسة فى مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى.